Приложение на телефоне помогло мошеннику притвориться женщиной

В Пензе 38-летнего жителя Воронежской области, работающего водителем большегруза, обманул мошенник, притворившийся женщиной.
По версии следствия, в конце сентября дальнобойщик остановился на ночлег в областном центре. Он решил скрасить досуг, нашел в интернете объявление с предложением интимных услуг и позвонил по указанному номеру.
Ему ответила незнакомка. Она согласилась на встречу, но потребовала 10 000 рублей в качестве предоплаты и 1 000 рублей на проезд в такси. Мужчина принял условия и перевел деньги на названный счет.
Через некоторое время дальнобойщик вновь набрал женщину, но та не отвечала.
«Сотрудники уголовного розыска выяснили, что под видом незнакомки действовал 24-летний житель Ульяновской области. Злоумышленник был задержан в ходе служебной командировки», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.
Молодой человек во всем признался. По его словам, при разговоре с жертвой он использовал специальное приложение на смартфоне, чтобы поменять свой голос на женский.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Аферисту грозит до двух лет лишения свободы.
