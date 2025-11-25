Криминал

Приложение на телефоне помогло мошеннику притвориться женщиной

В Пензе 38-летнего жителя Воронежской области, работающего водителем большегруза, обманул мошенник, притворившийся женщиной.

По версии следствия, в конце сентября дальнобойщик остановился на ночлег в областном центре. Он решил скрасить досуг, нашел в интернете объявление с предложением интимных услуг и позвонил по указанному номеру.

Ему ответила незнакомка. Она согласилась на встречу, но потребовала 10 000 рублей в качестве предоплаты и 1 000 рублей на проезд в такси. Мужчина принял условия и перевел деньги на названный счет.

Через некоторое время дальнобойщик вновь набрал женщину, но та не отвечала.

«Сотрудники уголовного розыска выяснили, что под видом незнакомки действовал 24-летний житель Ульяновской области. Злоумышленник был задержан в ходе служебной командировки», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Молодой человек во всем признался. По его словам, при разговоре с жертвой он использовал специальное приложение на смартфоне, чтобы поменять свой голос на женский.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Аферисту грозит до двух лет лишения свободы.

Источник — фото, видео УМВД
