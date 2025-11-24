Пензенский мститель обокрал склад с крышками для консервации

24.11.2025 | 10:55

46-летний пензенец обокрал предприятие в Бессоновке, чтобы отомстить бывшему работодателю за увольнение.

Мужчина иногда приходил на склад, чтобы пообщаться с прежними сотрудниками. В один из таких визитов он заметил на столе ключ от входной двери. Пензенец забрал его, сделал дубликат, а потом незаметно вернул на место.

Дождавшись ночи, он подъехал к складу на своей машине, надел маску для конспирации и, прикрывая лицо картонкой, отключил камеры видеонаблюдения.

Добычей злоумышленника стали около 60 000 железных крышек для консервации общей стоимостью более 100 000 рублей. Украденное он привез к себе в гараж.

Обнаружив пропажу, представитель предприятия обратился в полицию.

Предполагаемого преступника вскоре вычислили. Мужчина признал вину, похищенное у него изъяли.

«Я знал, что скоро инвентаризация будет, а крышки не продаются уже, товар поставили, и он на хранении до следующего года. Они маленькие и дорогие. Я хотел, чтобы, когда инвентаризация началась бы, узнали, что недостача, и выгнали одного человека, который сейчас на моем месте. Конечно, поступок ужасный, не могу оправдания ему найти, что-то прям побудило меня так подставить», - пояснил он.

Пензенцу грозит до 5 лет лишения свободы.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - уточнили в региональном УМВД РФ.