Молодого бессоновца отправили в колонию за ограбление пензячки

26.11.2025 | 11:08

28-летний бессоновец, ограбивший жительницу Пензы, получил реальный срок.

В мае молодой человек познакомился с 39-летней женщиной в ночном заведении в Октябрьском районе. Завязался разговор, и при взаимной симпатии оба решили продолжить общение в бане.

Пока спутница расплачивалась за кофе, бессоновец заметил в ее кошельке значительную сумму. Когда пара приехала в сауну, он сказал, что денег нет. Пензячка тоже сослалась на недостаток средств, не желая тратить накопления.

Сеанс пришлось отменять. Уже на улице преступник напал на жертву.

«Он завел потерпевшую за угол здания, толкнул ее рукой в спину, отчего она упала на землю, после чего открыто похитил из ее кошелька 71 тыс. рублей. С места преступления мужчина скрылся и распорядился денежными средствами по своему усмотрению», - сообщили в областной прокуратуре.

Грабитель, уже имевший судимость, признал вину, раскаялся и добровольно возместил ущерб в полном объеме. Свой поступок он объяснил материальными затруднениями.

В итоге ранее назначенное условное осуждение было отменено, бессоновца приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.