Сердобчане поговорили с мошенником по видеосвязи и потеряли 1 млн руб.

22.11.2025 | 11:51

В Сердобске супружеская пара попала в сети мошенников и потеряла сбережения.

Сначала 45-летнему мужу позвонила незнакомка. Представившись сотрудницей телекоммуникационной компании, она предложила сердобчанину переоформить сим-карту, которой пользуется мужчина, на его имя. Тот согласился и продиктовал собеседнице код из СМС.

После этого горожанину поступил второй звонок. На этот раз - от «работника банка». Тот сообщил, что на имя мужчины хотят оформить кредит. Чтобы спасти деньги, их нужно перевести на «безопасный счет».

«Работник банка» даже вышел на видеосвязь и пообщался не только с сердобчанином, но и с его 55-летней женой. Пара безоговорочно поверила собеседнику и перевела на указанный счет более 1 млн рублей.

Когда «работник банка» перестал отвечать, супруги поняли, что попались на удочку аферистов.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.