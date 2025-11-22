Сердобчане поговорили с мошенником по видеосвязи и потеряли 1 млн руб.

В Сердобске супружеская пара попала в сети мошенников и потеряла сбережения.
Сначала 45-летнему мужу позвонила незнакомка. Представившись сотрудницей телекоммуникационной компании, она предложила сердобчанину переоформить сим-карту, которой пользуется мужчина, на его имя. Тот согласился и продиктовал собеседнице код из СМС.
После этого горожанину поступил второй звонок. На этот раз - от «работника банка». Тот сообщил, что на имя мужчины хотят оформить кредит. Чтобы спасти деньги, их нужно перевести на «безопасный счет».
«Работник банка» даже вышел на видеосвязь и пообщался не только с сердобчанином, но и с его 55-летней женой. Пара безоговорочно поверила собеседнику и перевела на указанный счет более 1 млн рублей.
Когда «работник банка» перестал отвечать, супруги поняли, что попались на удочку аферистов.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.
