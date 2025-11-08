Двух пензенских адвокатов обвинили в мошенничестве на 2,7 млн рублей

08.11.2025 | 12:46

Двух пензенских адвокатов обвинили в мошенничестве на крупную сумму. Они выманили деньги у предпринимателя под предлогом дачи взятки представителям органов внутренних дел.

По версии следствия, с июля по ноябрь 2024-го юристы сообщили доверителю-бизнесмену, что за вознаграждение в 400 тыс. рублей готовы передать правоохранителям 2,5 млн. Взамен те возбудят уголовное дело по заявлениям клиента о неправомерном захвате его имущества.

На самом деле злоумышленники не собирались давать взятку.

«В ноябре прошлого года предприниматель, введенный в заблуждение, передал адвокатам 2,7 млн рублей. Обвиняемые похитили данные денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению», - сообщили в региональном СУ СКР.

Злоумышленников обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Их заключили под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - добавили в региональном СУ СКР.