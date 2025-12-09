Криминал

Никольчанин разрешил знакомому сесть за руль и пожалел

39-летнего никольчанина будут судить за попытку дать мелкую взятку сотруднику ГАИ.

19 октября этого года мужчина позволил пьяному знакомому сесть за руль своей машины. Во время поездки их остановил инспектор.

Правоохранитель попросил хозяина автомобиля и нетрезвого водителя проследовать с ним в отдел полиции, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

Владелец знал, что теперь машину поместят на штрафстоянку. Чтобы избежать этого, он предложил сотруднику ГАИ 4 000 рублей.

«Инспектор отказался от незаконного вознаграждения и пресек преступные действия обвиняемого», - сообщили в областной прокуратуре.

В отношении никольчанина возбудили уже уголовное дело. Сейчас материалы направлены на рассмотрение в суд.

