Бывший начальник кузнецкого МРЭО пойдет под суд за взятки

08.12.2025 | 09:23

В областном управлении СКР завершено расследование уголовного дела, открытого по фактам коррупции и мошенничества. Обвинение предъявлено 40-летнему бывшему начальнику МРЭО ГИБДД Кузнецка по 5 эпизодам получения взяток и 4 эпизодам злоупотребления должностными полномочиями. Под следствие попали также двое посредников.

В ноябре 2024 года начальник МРЭО по просьбам знакомых выдавал водительские удостоверения без проведения экзаменов. За «услуги» ему платили 26-30 тысяч рублей, всего он получил 146 тысяч. 58-летнему пензенцу, выступавшему посредником, один из водителей передал 80 тысяч.

«Водительские удостоверения за взятки получили 5 жителей Пензенской области, еще четверым сотрудник ГИБДД организовал незаконную выдачу водительских удостоверений без сдачи экзаменов, не получая от них денежное вознаграждение», - уточнили в СУ СК.

Еще одной соучастницей стала 25-летняя знакомая сотрудника полиции, обвиняемая в мошенничестве. Она попросила выдать жителю Кузнецка права без экзаменов, при этом затребовала с него 60 тысяч рублей, которые потом забрала себе. В ходе следствия горожанка возместила материальный ущерб.

Экс-начальник МРЭО и женщина вину признали, второй посредник отрицает свою причастность к преступлениям, сообщили в областной прокуратуре.

«Бывший сотрудник полиции содержится под домашним арестом. По ходатайству следователя в обеспечительных целях арестованы транспортные средства 2 обвиняемых на общую сумму 1,5 млн рублей», - сообщили в следственном управлении.

Уголовное дело направлено в Кузнецкий районный суд.