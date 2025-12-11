Пензенскую организацию оштрафовали за подарки должностным лицам

Пензенское ООО «Региональный компьютерный центр» оштрафовали за вознаграждение должностных лиц. Организация передавала им различные оборудование и технику.
Как установила областная прокуратура, с января 2021 по декабрь 2024 года фирма подарила должностному лицу одного из учреждений здравоохранения 48 разных товарно-материальных ценностей на общую сумму 736 000 рублей. В списке среди прочего ноутбук, телевизор, перфоратор, бетономешалка.
Также вознаграждение получало и должностное лицо из регионального министерства градостроительства и архитектуры. С апреля 2022 по май 2024 года ему передали автомобильный радар-детектор, шины, холодильник, смартфон общей стоимостью более 229 000 рублей.
Подарки полагались за оказание содействия в выборе организации в качестве поставщика по оказанию услуг государственным заказчикам, сообщили в областной прокуратуре.
За незаконное вознаграждение от имени юрлица в отношении ООО «Региональный компьютерный центр» возбудили административное дело. Организацию оштрафовали на 1 млн рублей.
«В отношении взяткодателя и взяткополучателей расследуются уголовные дела, ход и результаты которых находятся на контроле прокуратуры», - рассказали в надзорном ведомстве.
