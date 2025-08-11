Сетевое издание|18+|Понедельник|11 авг 2025|12:39
Криминал

Кузнечанке вернут часть денег, переведенных аферистам

69-летней кузнечанке вернут часть денег, которыми завладели мошенники. Пенсионерка стала жертвой аферистов в июле прошлого года. Тогда же было возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования удалось установить личность одного из получателей средств, им оказался 28-летний житель Дагестана.

«В целях защиты прав пенсионерки прокурор г. Кузнецка обратился в суд с заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Лакский районный суд Республики Дагестан удовлетворил требования. Мужчину, на счет которого поступили похищенные деньги, обязали вернуть жертве 85 000 рублей.

От действий мошенников пострадал и другой житель Кузнецка - молодой горожанин дважды поверил аферистам и потерял около 2,5 млн рублей.

