Средний «чек» мошенников снизился в 4 раза

Средняя сумма попытки хищения денежных средств в результате атак мошенников снизилась в этом году в 4 раза благодаря усилению контроля со стороны банков. Об этом в преддверии 16-го инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» сообщил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности - вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.
Основные методы преступников остаются прежними - социальная инженерия и кибератаки, однако они постоянно эволюционируют: от звонков операторов сотовой связи об изменении тарифов до схем с выводом средств через криптовалюту и дублирования аккаунтов пользователей в мессенджерах.
В 2025 году ключевым трендом у мошенников стали дипфейки - технологии искусственного интеллекта для создания аудио- и видеосообщений с голосами родственников или сотрудников банков с использованием записей из социальных сетей.
Мошенники также применяли схемы с обналичиванием, убеждая жертв снимать деньги через банкоматы и передавать курьерам, что позволяло им полностью уходить от цифрового следа. Кроме того, они распространяли вредоносное приложение NFC Gate, которое перехватывает сигнал бесконтактного чипа и передает его на другое устройство. С его помощью мошенники заставляли жертв вносить наличные на карты дропов в банкоматах под видом «безопасного счета».
«Наши совместные усилия с участниками рынка и регуляторами значительно усложняют жизнь злоумышленникам, но они быстро адаптируются. Чтобы побеждать в этой борьбе, недостаточно просто блокировать атаки. Нужны превентивные меры: развитие передовых технологий, тесное межотраслевое сотрудничество и мощная законодательная поддержка. Именно для этого ВТБ принимает активное участие в создании государственной информационной системы «Антифрод», которая обеспечит оперативный обмен данными и создаст новый уровень безопасности для всех участников финансового рынка», - отметил Дмитрий Саранцев.
