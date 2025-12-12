Описана мошенническая схема со «школьными дневниками»

12.12.2025 | 14:51

Специалисты ВТБ отмечают существенный рост числа случаев обмана, направленного на школьников, их родителей и сотрудников образовательных учреждений. Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы завладеть персональными данными и средствами жертв.

Во время телефонного звонка злоумышленники представляются учителями и просят школьников и их родителей «обновить» или «перевыпустить» электронный дневник. Также злоумышленники могут позвонить от имени школьной медсестры и сообщить о «срочном медосмотре» якобы для допуска к занятиям.

Установив доверие, они пытаются выманить код из СМС и push-уведомлений от учетной записи госпортала или банковского приложения, а также предлагают пройти онлайн-регистрацию по фишинговой ссылке.

«Мошенники мастерски играют на доверии школьников. Они обманывают через игры, соцсети, звонки из школы, вербуют в дропы прямо на улицах, предлагая «легкий заработок». Поэтому родителям важно не только установить на устройства защитные технологии, но и проговорить с детьми алгоритм действий в такой ситуации: прекратить подозрительный разговор, сообщить о произошедшем родителям и уточнить информацию у классного руководителя», - рассказал заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.