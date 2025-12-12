Описана мошенническая схема со «школьными дневниками»

Специалисты ВТБ отмечают существенный рост числа случаев обмана, направленного на школьников, их родителей и сотрудников образовательных учреждений. Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы завладеть персональными данными и средствами жертв.
Во время телефонного звонка злоумышленники представляются учителями и просят школьников и их родителей «обновить» или «перевыпустить» электронный дневник. Также злоумышленники могут позвонить от имени школьной медсестры и сообщить о «срочном медосмотре» якобы для допуска к занятиям.
Установив доверие, они пытаются выманить код из СМС и push-уведомлений от учетной записи госпортала или банковского приложения, а также предлагают пройти онлайн-регистрацию по фишинговой ссылке.
«Мошенники мастерски играют на доверии школьников. Они обманывают через игры, соцсети, звонки из школы, вербуют в дропы прямо на улицах, предлагая «легкий заработок». Поэтому родителям важно не только установить на устройства защитные технологии, но и проговорить с детьми алгоритм действий в такой ситуации: прекратить подозрительный разговор, сообщить о произошедшем родителям и уточнить информацию у классного руководителя», - рассказал заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.
Новости по теме
- ВТБ запустил проект «Новогодничайте с домашним театром»
- Банк «Кузнецкий» подтвердил кредитный рейтинг
- Стало известно, на что копят жители России
- Банк «Кузнецкий» расширил возможности мобильного приложения
- Денис Коряжкин вошел в топ-10 руководителей по работе с МСП
- Прогноз: что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году
- В ноябре в России вырос объем выдачи ипотеки
- Озвучен триггер для инвестиционного ускорения России
- На форуме «Россия зовет!» обсудили инвестиции и управление капиталом
- В Пензе 5 человек осуждены за незаконные денежные операции
Последние новости
- Циклонический вихрь: в выходные пензенцев ждет ненастье
- В Пензе на Шуисте могут построить бассейн
- На ГПЗ появится полноценная детская поликлиника
- В минздраве развеяли слух о закрытии пункта забора анализов на ГПЗ
- Школам в Дальнем Арбекове присвоят имена героев
- С 14 декабря изменится график движения поездов «Сурская стрела»
- Председатель гордумы поздравил пензенцев с Днем Конституции
- На главной площади Кузнецка установили елку
- 12 декабря в Пензенской области будет облачно и снежно
- Губернатор исполнит новогодние желания 4 детей
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!