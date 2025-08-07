В Пензе задержали бессоновца с крупной партией наркотиков

07.08.2025 | 19:32

В Пензе полицейские задержали 35-летнего жителя Бессоновского района. У него нашли крупную партию наркотиков.

«Ладу-Гранту» с мужчиной за рулем остановили на улице Толстого. Внутри машины были обнаружены 27 гриппер-пакетов с гашишем (массой 26 г), 34 с мефедроном (более 30 г) и 51 таблетка с прегабалином в составе (около 20 г).

«Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что является сбытчиком наркотических средств. Запрещенные вещества он приобретал в сети Интернет и забирал через тайники-закладки», - сообщили в областном УМВД РФ.

Мужчина планировал реализовать «товар» на территории региона.

На бессоновца завели уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.