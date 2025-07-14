Зажало между погрузчиками: дело о ЧП на складе в Пензе передали в суд

14.07.2025 | 17:47

В Пензе 40-летнего работника индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей мебели, обвиняют в нарушении требований охраны труда, из-за чего на производстве случилось ЧП.

По данным следствия, 26 ноября прошлого года старший смены склада допустил до погрузки-разгрузки молодого человека, который перед этим не прошел специальное обучение по требованиям охраны труда при эксплуатации напольного подъемно-транспортного средства.

20-летний юноша не справился с управлением электропогрузчиком, на складе врезался в такую же машину, стоявшую на месте, и в итоге оказался зажат между ними.

Он получил травму ноги, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.