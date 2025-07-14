Директор «Хопровских зорь» обновила технику за счет санатория

14.07.2025 | 14:37

В Колышлейском районе осудили бывшего директора санатория «Хопровские зори». 36-летнюю женщину признали виновной в присвоении имущества здравницы в крупном размере.

В октябре 2022 года она распорядилась оплатить с расчетного счета организации бытовую технику: варочную панель, вытяжку, кухонный комбайн, стиральную машину с сушкой, холодильник, фен, телевизор, электрический чайник.

«В последующем указанные товары были фиктивно оприходованы без фактического поступления в распоряжение санатория и использовались женщиной в личных целях», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Своими действиями руководительница нанесла санаторию ущерб на сумму 648 920 рублей.

Она признала вину и возместила 10 000 рублей.

Ранее женщину осудили за кражу со счетов здравницы более 12 000 000 рублей. Она оформляла фиктивные договоры на работы и услуги для санатория, которые по факту не осуществлялись.

Кроме того, руководительница трудоустроила четырех человек (они получали деньги просто так), а еще ремонтировала свой автомобиль и покупала различные товары за средства «Хопровских зорь».

По совокупности преступлений суд назначил злоумышленнице наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также с женщины взыскали 638 920 рублей.