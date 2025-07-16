Криминал

Молодых мигрантов будут судить за 12 наркозакладок в Кузнецке

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В Кузнецке будут судить двоих мигрантов-наркозакладчиков 20 и 25 лет, пытавшихся сбыть товар. Их обвиняют в 12 преступлениях.

По версии следствия, в январе этого года мужчины нашли в интернете кураторов и днем 6 февраля по их указанию забрали из леса в Пензенской области пакет, в котором был 121 сверток с синтетическим наркотиком массой не менее 22,49 г.

Они привезли вещество в Пензу, где в тот момент жили, переупаковали товар, решив 21 сверток сбыть в этом регионе, а партии по 30 и 70 свертков распространить в других областях России. Для удобства приятели арендовали автомобиль.

7 февраля мигранты сделали 4 тайника в Железнодорожном районе Пензы и 12 - в Кузнецке. 100 свертков они спрятали в плафоне освещения машины.

«Местонахождение закладок товарищи сфотографировали, однако отправить сведения сообщникам не успели, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. При личном обыске у одного из злоумышленников обнаружены и изъяты 5 оставшихся свертков с наркотическим средством», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Мужчины признали вину. Уголовное дело против них направили в Кузнецкий районный суд.

Материалы в отношении кураторов выделены в отдельное производство, уточнила Елена Листарова.

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