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Криминал

Пензенца зажало между погрузчиками во время работы на складе

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На складе в Октябрьском районе Пензы травмировался 20-летний рабочий. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

ЧП случилось 26 ноября этого года. Как установили следователи, молодой человек не справился с управлением электропогрузчиком.

Парня в итоге зажало между двумя погрузчиками. Он получил травму ноги.

Пострадавшего госпитализировали, медики оказали ему необходимую помощь. Повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СКР по области
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