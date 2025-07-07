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Криминал

Кузнечанин пытался подкупить ФСБ, чтобы устроить игорный бизнес

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38-летний житель Кузнецка попал под статью, желая устроить незаконный бизнес с использованием игрового оборудования. Он пытался подкупить сотрудника ФСБ, но не смог.

По версии следствия, 13 апреля мужчина предложил силовику за 300 000 рублей предупреждать его о возможных проверках.

«31 мая в Пензе фигурант уголовного дела передал сотруднику УФСБ 150 000 рублей. Оставшуюся часть незаконного вознаграждения он планировал передать после извлечения незаконного дохода в результате проведения азартных игр», - пояснила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Платить за покровительство кузнечанин хотел ежемесячно, сообщила официальный представитель УФСБ России по Пензенской области Елена Майкова.

Кузнечанин пытался подкупить ФСБ, чтобы устроить игорный бизнес

Горожанина задержали. На него завели уголовное дело, расследование которого уже завершено.

«Для рассмотрения по существу оно направлено в Первомайский районный суд Пензы», - отметила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Ранее в Пензе иностранца осудили за дачу взятки сотруднику ФСБ. Мужчина хотел оформить патент и добиться отмены решения о депортации. В этом деле он рассчитывал на поддержку представителя силовых структур.

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Источник — видео и фото областного УФСБ России
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