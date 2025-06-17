В Пензе осудили экс-сотрудника областного министерства ЖКХ и ГЗН

17.06.2025 | 17:06

В Пензе 30-летнего экс-сотрудника регионального министерства ЖКХ и ГЗН осудили за незаконные действия во время госзакупок.

Пензенец занимал должность главного специалиста-эксперта отдела управления ЖКХ и ГЗН, а еще был консультантом отдела цифровизации программ и информационного обеспечения министерства.

Установлено, что с 2018 по 2023 год он за деньги помогал участникам госзакупок.

«За вознаграждение сотрудник изготавливал фиктивные коммерческие предложения от имени сторонних организаций, лоббируя интересы лиц, с которыми у него действовала договоренность», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

За содействие мужчина в общей сложности незаконно получил от руководителей компаний более 1 500 000 рублей. Деньги приходили ему онлайн-переводами.

Экс-сотрудник министерства признал вину. Суд назначил ему штраф в размере 1 750 000 рублей и запретил заниматься госзакупками на 1 год и 6 месяцев.