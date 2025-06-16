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Криминал

Бывшего директора «Хопровских зорь» снова будут судить

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В Колышлейском районе снова будут судить 36-летнюю местную жительницу, экс-директора «Хопровских зорь». Женщине уже пришлось отвечать за многомиллионные хищения, теперь ей грозит наказание за присвоение бытовой техники.

По версии следствия, в октябре 2022 года она дала своим подчиненным указание оплатить с расчетного счета санатория варочную панель, вытяжку, кухонный комбайн, стиральную машину с сушкой, холодильник, а еще фен, телевизор и электрический чайник.

В последующем эти товары были фиктивно оприходованы, но фактически не поступили в распоряжение санатория. Ущерб составил 648 920 рублей.

Экс-директора обвинили в присвоении в крупном размере с использованием служебного положения. Она призналась, что техника покупалась лично для нее.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Колышлейский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Ранее женщину осудили за кражу со счетов здравницы более 12 000 000 рублей. Она оформляла фиктивные договоры на работы и услуги для санатория, которые по факту не осуществлялись.

Кроме того, руководительница трудоустроила четырех человек (они получали деньги просто так), а еще ремонтировала свой автомобиль и покупала различные товары за средства «Хопровских зорь».

За все перечисленное она проведет 4 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор вступил в силу 4 июня, до этого он обжаловался.

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