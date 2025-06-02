Сотрудники ФСБ задержали пензенца, связавшегося с украинской разведкой

02.06.2025 | 17:57

Сотрудники регионального УФСБ задержали 32-летнего жителя Пензенской области. Он пожелал вступить в иностранное военизированное объединение, деятельность которого признана в России террористической.

Мужчина через Telegram сотрудничал с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины «в целях оказания содействия иностранной стороне в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», сообщила официальный представитель УФСБ России по Пензенской области Елена Майкова.

Жителя региона арестовали. Возбуждено уголовное дело, идет расследование.

Ранее в Пензенской области 30-летнего мужчину обвинили в государственной измене. Он также вступил в контакт с украинской разведкой.

«По заданию куратора он собрал и передал ему сведения, содержащие персональные данные военнослужащих, принимающих участие в проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции, предполагая наступление для них негативных последствий», - отметила Елена Майкова.