Сетевое издание|18+|Понедельник|21 окт 2024|13:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Появились подробности смертельного ДТП на улице Кирова в Пензе

Печать
Telegram

В Госавтоинспекции сообщили подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия, случившегося на улице Кирова в воскресенье, 20 октября.

По предварительным данным, в 6:20 напротив дома № 25д, у Свято-Троицкого женского монастыря, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил двух человек.

Появились подробности смертельного ДТП на улице Кирова в Пензе

Очевидцы рассказали, что трагедия произошла на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи остановки «Детская библиотека». После наезда машина проехала еще несколько десятков метров.

«В результате происшествия пешеходы, женщины 1933 и 1934 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение, где впоследствии скончались», - пояснили в ГАИ.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 группы «Сова Пенза авто»
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте