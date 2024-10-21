Появились подробности смертельного ДТП на улице Кирова в Пензе

21.10.2024 | 11:21

В Госавтоинспекции сообщили подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия, случившегося на улице Кирова в воскресенье, 20 октября.

По предварительным данным, в 6:20 напротив дома № 25д, у Свято-Троицкого женского монастыря, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил двух человек.

Очевидцы рассказали, что трагедия произошла на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи остановки «Детская библиотека». После наезда машина проехала еще несколько десятков метров.

«В результате происшествия пешеходы, женщины 1933 и 1934 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение, где впоследствии скончались», - пояснили в ГАИ.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.