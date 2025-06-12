На ул. Баумана в Пензе водитель электросамоката сбил пешехода

12.06.2025 | 14:41

Вечером в среду, 11 июня, на улице Баумана в Пензе случилось ДТП с участием электросамоката.

По предварительным данным, в 20:10 31-летний самокатчик сбил пешехода - 46-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы, с которыми ее госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - пояснили в областной Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что ежедневно в травмпункт на Пионерской, 4, в Пензе обращаются 3-5 человек, пострадавших при наезде электросамоката или при падении с него.

Чаще всего пациенты поступают с повреждениями кистей, голеней и многочисленными ссадинами на теле.