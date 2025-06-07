Интим и продажа авто: пензенский аферист выманил деньги у калужан

07.06.2025 | 13:01

28-летний пензенец подозревается в серии мошенничеств. Его жертвами стали жители Калуги.

В конце марта молодой калужанин нашел сайт с рекламой интим-услуг. Он связался по обозначенному в объявлении номеру с девушкой-оператором и перевел по ее запросу 6 000 рублей на указанные ему реквизиты.

Затем ему перезвонили: деньги по неизвестной причине не пришли, требуется перевести еще 28 000 рублей. Но горожанин понял, что его пытаются обмануть, и обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело. Калужские правоохранители выяснили, что мужчину обманул житель Пензенской области, разместивший свой номер телефона на специфическом ресурсе.

При входящем звонке он воспользовался программой для изменения голоса, представился девушкой и попросил заранее внести оплату, а получив деньги, попытался выманить у «клиента» еще больше.

Как оказалось, это не единственная афера пензенца. На размещенное на сетевой площадке объявление о продаже легкового автомобиля откликнулся житель Калуги, и мошенник отправил ему фотографии машины с описанием характеристик.

«Договорившись о встрече, для того чтобы посмотреть товар, «продавец» попросил в качестве предоплаты 100 000 рублей. Когда покупатель, согласившись, перевел указанную сумму, злоумышленник перестал выходить с ним на связь», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

Расследование продолжается. Сейчас правоохранители устанавливают другие эпизоды криминальной деятельности пензенца.