Любознательность может стоить жителю Заречного свободы

10.06.2025 | 08:12

В Заречном пропал каршеринговый электросамокат стоимостью порядка 17 000 рублей, оставленный на территории гаражного кооператива. Заявление об этом поступило в местный отдел полиции.

Его сотрудники по горячем следам задержали подозреваемого в краже средства индивидуальной мобильности. Им оказался 46-летний житель закрытого города.

Он рассказал, что утром приехал в свой гараж и увидел около него электросамокат. Мужчине стало любопытно, как он устроен, и он решил разобрать его, чтобы найти ответ на этот вопрос.

«Злоумышленник погрузил самокат в багажник машины и уехал на работу. Там он спрятал его на склад, чтобы в дальнейшем забрать», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На любознательного зареченца возбуждено уголовное дело. Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.