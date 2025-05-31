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Происшествия

Прогулка пензенца по ночным барам закончилась в полиции

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Ранним утром субботы, 31 мая, правоохранители задержали посетителя увеселительного заведения.

Мужчина за ночь побывал в разных барах. Последней стала точка на Московской, 63. Нетрезвый мужчина начал задирать посетителей и работников, предлагая им померяться силой и провоцировал на драку. На просьбы покинуть помещение он ответил категорическим отказом.

Обстановка накалилась до такой степени, что в начале четвертого часа утра сотрудник заведения был вынужден нажать тревожную кнопку. Сигнал получил ближайший экипаж Росгвардии.

«Прибывшие сотрудники задержали дебошира. Мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, оказал неповиновение их требованиям, однако бойцы действовали решительно и профессионально», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Нарушителя общественного порядка передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.

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Источник — видео «Пенза новости»
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