В Пензе глава ТСЖ брала откаты за заключение договоров

05.06.2025 | 12:30

В Пензе вынесен приговор горожанке, возглавлявшей правление товарищества собственников жилья. Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено по статье уголовного кодекса «Коммерческий подкуп».

В обязанности председателя правления кондоминиума входила хозяйственно-финансовая и административная деятельность, в том числе заключение договоров подряда на выполнение различных работ.

В начале января 2019 года она встретилась с представителем индивидуального предпринимателя. Он предложил заключать договоры с этим и другими его клиентами и получать за это порядка 10% от суммы каждого контракта.

Председатель ТСЖ согласилась и с 8 февраля 2019 года по 29 ноября 2022-го нанимала единственных подрядчиков на косметический ремонт подъезда, уборку снега, капитальный ремонт входных групп и замену дверей в подъездах и другое. Акты выполненных работ она подписывала беспрепятственно.

За это в общей сложности пензячка незаконно получила 304 500 рублей.

В судебном заседании глава кондоминиума полностью признала вину. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей в доход государства. Кроме того, с нее взыскана вся сумма откатов.

До фактического исполнения приговора на автомобиль женщины наложен арест.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.