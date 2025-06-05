В пункте выдачи заказов пензенец подменил золото на бижутерию

05.06.2025 | 21:31

Суд признал виновным в мошенничестве 18-летнего жителя Пензы, подменившего изделия из драгоценного металла на дешевый товар.

Молодой человек, работавший в пункте выдачи заказов маркетплейса на улице Кижеватова, получил большой штраф, разозлился и решил уволиться, но перед уходом задумал отомстить работодателям.

«Злоумышленник заказал в мобильном приложении магазина золотые браслеты стоимостью свыше 16 000 рублей, а затем оформил их возврат, однако фактически не передал их на склад, а подменил на бижутерию - серьги из недрагоценного металла», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Парень признал вину. Ему назначено наказание в виде 220 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу еще не вступил.