Над пешеходной дорожкой в Арбекове зависло падающее дерево

13.05.2025 | 20:34

Пензенцам с улицы Кронштадтской, 1, грозит опасность: над территорией между их домом и Детским парком зависло дерево.

Ствол держится только благодаря ветке другого дерева, на которую навалился, но в любой момент может обрушиться на головы прохожих.

О проблеме один из местных жителей рассказал порталу PenzaInform.ru.

«Ждем, когда ветка упадет. Внизу проезжая часть и пешеходная дорожка. Однажды кому-то не повезет...» - сообщил читатель.

Горожанин надеется, что ответственные службы успеют убрать дерево до того, как случится непоправимое.

25 ноября прошлого года на Олимпийской аллее упавшее дерево убило 41-летнего мужчину, который отправился на пробежку. От полученных травм мужчина скончался в больнице.