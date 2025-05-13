Над пешеходной дорожкой в Арбекове зависло падающее дерево

Пензенцам с улицы Кронштадтской, 1, грозит опасность: над территорией между их домом и Детским парком зависло дерево.
Ствол держится только благодаря ветке другого дерева, на которую навалился, но в любой момент может обрушиться на головы прохожих.
О проблеме один из местных жителей рассказал порталу PenzaInform.ru.
«Ждем, когда ветка упадет. Внизу проезжая часть и пешеходная дорожка. Однажды кому-то не повезет...» - сообщил читатель.
Горожанин надеется, что ответственные службы успеют убрать дерево до того, как случится непоправимое.
25 ноября прошлого года на Олимпийской аллее упавшее дерево убило 41-летнего мужчину, который отправился на пробежку. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
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