Жительница Колышлейского района не смогла подкупить полицейского

13.05.2025 | 09:55

В Колышлейском районе вынесли приговор 51-летней местной жительнице. Ее обвинили в даче взятки сотруднику полиции.

Как установили следствие и суд, 14 февраля этого года в доме в селе Хопер супруг женщины поссорился со знакомым и ударил его ножом в живот. На место прибыла полиция.

Сельчанка понимала, что мужа задержат и впоследствии ему грозит уголовное наказание. Решив его спасти, женщина предложила взятку оперуполномоченному: положила 5 000 рублей в карман его куртки.

Полицейский от денег отказался и предупредил сельчанку о последствиях ее поступка.

Однако та была настойчива. В служебном автомобиле, по дороге в полицию, женщина вновь предложила 5 000 рублей, поместив их на подлокотник между передними сиденьями. Полицейский сообщил о факте дачи взятки в дежурную часть.

Свою вину сельчанка признала.

«Суд назначил женщине наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Пока приговор в силу не вступил.