Пензенца приговорили к 13 годам колонии за покушение на госизмену

30.05.2025 | 16:43

В пятницу, 30 мая, областной суд вынес приговор 58-летнему пензенцу, совершившему преступление против безопасности России. Его признали виновным в покушении на госизмену.

«Злоумышленник вступил в контакт и вел контролируемую правоохранительными органами конфиденциальную электронную переписку с лицами, выступавшими от имени иностранного государства, с намерением сотрудничать против интересов безопасности Российской Федерации», - пояснила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

В октябре 2023 года пензенец отправил представителю Украины сведения о том, где находятся и чем занимаются предприятия региона, выпускающие в том числе продукцию военного назначения.

Мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год, сообщили в областном суде.

Смартфон, который он использовал для переписки, конфисковали в собственность государства.