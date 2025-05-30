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Криминал

Пензенца приговорили к 13 годам колонии за покушение на госизмену

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В пятницу, 30 мая, областной суд вынес приговор 58-летнему пензенцу, совершившему преступление против безопасности России. Его признали виновным в покушении на госизмену.

«Злоумышленник вступил в контакт и вел контролируемую правоохранительными органами конфиденциальную электронную переписку с лицами, выступавшими от имени иностранного государства, с намерением сотрудничать против интересов безопасности Российской Федерации», - пояснила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

В октябре 2023 года пензенец отправил представителю Украины сведения о том, где находятся и чем занимаются предприятия региона, выпускающие в том числе продукцию военного назначения.

Мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год, сообщили в областном суде.

Смартфон, который он использовал для переписки, конфисковали в собственность государства.

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