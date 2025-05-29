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Общество

С улицы Новоселов запретили поворот налево на трассу М-5

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Жители Зари бьют тревогу - повернуть с улицы Новоселов налево на трассу М-5 больше нельзя. Установлен знак, нанесена временная разметка.

Вероятно, изменения связаны с ремонтом участка трассы в районе 626-го километра, из-за чего его сузят до двух полос.

Теперь водители могут выезжать только направо - в сторону ТЦ «Мега-Пенза».

Произошедшее шокировало местных жителей. Они знали о предстоящих трудностях, но не рассчитывали, что все обернется именно так.

«Капец, конечно! Выезжая сегодня, я обалдела от двойной сплошной!» «Шок… Есть возможность пересмотреть эти планы? Куда писать, звонить?» «Мы остаемся без дороги. Если ехать в Заводской район на работу, это какой крюк делать надо», - написали жители Зари в Сети.

Ранее сообщалось, что завершить ремонтные работы планируют до октября.

Официальной информации до сих пор нет.

UPD: ситуацию прокомментировали в ФКУ «Поволжуправтодор». Подробности здесь.

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Источник — видео и фото из чата Зари в Telegram
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