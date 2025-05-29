Сетевое издание|18+|Четверг|29 мая 2025|21:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Криминал

В Каменке водителя осудили за обгон, закончившийся смертью

Печать
Telegram

В Каменке вынесли приговор 27-летнему пензенцу, по вине которого в ДТП погиб человек.

Авария произошла днем 1 мая 2024 года на 202-м километре трассы Тамбов - Пенза в Каменском районе. Пензенец управлял автомобилем Skoda Octavia и решил обогнать попутный транспорт - спецтехнику Hongyan с полуприцепом.

Однако мужчина не убедился, что пространства хватает для маневра. В итоге, набрав скорость не менее 132 км/ч и создав опасность для Hongyan, автомобилист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volvo S60.

В Каменке водителя осудили за обгон, закончившийся смертью

45-летний водитель Volvo получил травмы. Его доставили в больницу № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе, где в тот же день он скончался.

В Каменке водителя осудили за обгон, закончившийся смертью

Свою вину мужчина признал. При вынесении приговора суд учел, что пензенец в добровольном порядке частично возместил потерпевшим моральный вред и расходы на погребение.

В Каменке водителя осудили за обгон, закончившийся смертью

Водителя приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. За руль ему запрещено садиться в течение 2 лет.

В Каменке водителя осудили за обгон, закончившийся смертью

«Также судом частично удовлетворены гражданские иски вдовы погибшего, родителей, сына», - сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото предоставлены Каменским городским судом
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте