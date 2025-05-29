В Каменке водителя осудили за обгон, закончившийся смертью

29.05.2025 | 20:43

В Каменке вынесли приговор 27-летнему пензенцу, по вине которого в ДТП погиб человек.

Авария произошла днем 1 мая 2024 года на 202-м километре трассы Тамбов - Пенза в Каменском районе. Пензенец управлял автомобилем Skoda Octavia и решил обогнать попутный транспорт - спецтехнику Hongyan с полуприцепом.

Однако мужчина не убедился, что пространства хватает для маневра. В итоге, набрав скорость не менее 132 км/ч и создав опасность для Hongyan, автомобилист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volvo S60.

45-летний водитель Volvo получил травмы. Его доставили в больницу № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе, где в тот же день он скончался.

Свою вину мужчина признал. При вынесении приговора суд учел, что пензенец в добровольном порядке частично возместил потерпевшим моральный вред и расходы на погребение.

Водителя приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. За руль ему запрещено садиться в течение 2 лет.

«Также судом частично удовлетворены гражданские иски вдовы погибшего, родителей, сына», - сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.