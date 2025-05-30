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Криминал

Пензенец отправится в колонию за пренебрежение отцовским долгом

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38-летний житель Пензенского района лишился свободы из-за неуплаты алиментов 11-летней дочери.

По решению суда мужчина должен был с 23 сентября 2015 года до совершеннолетия ребенка выплачивать его матери 1/4 всех доходов (заработка и иных видов). Однако он пренебрег отцовским долгом.

Пензенец уже привлекался к административной ответственности за долги по алиментам, но правильных выводов не сделал. С 26 октября по 31 декабря 2024 года за ним образовалась задолженность в сумме 57 955,45 рублей, в связи с чем он вновь предстал перед судом.

Выяснилось, что мужчина знает о своей задолженности, но не работает (без уважительных причин) и с дочерью общается редко.

На этот раз злостный неплательщик понес уголовную ответственность. Его приговорили к 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - отметили в пресс-службе Пензенского районного суда.

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