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Общество

Объяснено исчезновение поворота налево из Зари

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В ФКУ «Поволжуправтодор» прокомментировали ситуацию с исчезновением поворота из Зари налево на М-5. Соответствующие знак и разметка появились на улице Новоселов.

Объяснено исчезновение поворота налево из Зари

По словам специалистов, водители действительно могут выезжать только направо. Кроме того, попасть в микрорайон с данного участка трассы транспорту, едущему со стороны ТЦ «Мега-Пенза», тоже не удастся.

Изменения связаны с закрытием 2 полос из 4 в районе улиц Одесской, Кронштадтской и выезда с проспекта Победы из-за ремонтных работ на М-5.

Объяснено исчезновение поворота налево из Зари

«Ликвидация левого поворота также позволит повысить безопасность движения на перекрестке, являющегося местом концентрации ДТП», - сообщили в ФКУ.

Жителям Зари советуют пользоваться транспортной развязкой на 624-м километре. Добраться до нее можно как по трассе, так и через проезд Яшиной.

Ремонт планируют закончить до сентября 2026 года. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием и не мешать работе спецтехники.

Тем временем местные жители негодуют. Они знали о предстоящих трудностях, но не рассчитывали, что все обернется именно так.

«Капец, конечно! Выезжая сегодня, я обалдела от двойной сплошной!», «Шок… Есть возможность пересмотреть эти планы? Куда писать, звонить?» «Мы остаемся без дороги. Если ехать в Заводской район на работу, это какой крюк делать надо», - написали пензенцы в Сети.

Источник фото № 1 - чат Зари в Telegram.

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Источник — фото № 2 и 3 - ФКУ «Поволжуправтодор»
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