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Из жизни

Обманутая мошенниками женщина подала в суд на банк

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Жительница Тамалинского района потеряла больше 400 000 рублей из-за мошенников, заставивших ее оформить кредит, и попыталась исправить ситуацию, признав договор займа недействительным.

17 февраля этого года женщине через мессенджер позвонила неизвестная, представилась сотрудником компании «Энергосбыт» и заявила, что 18-го числа к ней придут специалисты для замены счетчика. Для подтверждения работ требовалось продиктовать код из СМС, что сельчанка и сделала.

Вскоре через мессенджер ей позвонил мужчина и сообщил, что ранее собеседница разговаривала с мошенниками. Предотвратить их действия поможет сотрудник Центрального банка РФ, который сейчас свяжется с женщиной.

Следующий звонок поступил от девушки, назвавшейся сотрудницей ЦБ РФ. Она попросила сельчанку включить демонстрацию экрана, зайти в мобильные приложения банков, где у собеседницы открыты счета. Женщина послушалась. В приложении ОТП Банка она заметила, что от ее имени оформлена заявка на кредит в размере около 910 000 рублей.

Девушка заявила, что надо согласиться на оформление займа, и объяснила: все деньги вернутся в банк. Сельчанке в итоге одобрили сумму в 566 000 рублей вместе со страховкой.

Когда на счет женщины поступили деньги, пришло указание перевести их на дебетовую карту. Вскоре сельчанке стали приходить сообщения о снятии наличных с этого счета. Всего исчезло 480 000 рублей.

Собеседница призвала сельчанку не беспокоиться: это банк возвращает себе деньги. Она попросила женщину не заходить в приложение.

На следующей день «сотрудница ЦБ РФ» еще раз позвонила жертве и сказала, что нужно опять зайти в мобильный банк - убедиться в отсутствии новых кредитов. Когда сельчанка сделала это, девушка заявила, что имеющие в банке сбережения надо перевести на дебетовую карту, чтобы погасить страховку.

В этот момент женщину охватили сомнения, и она позвонила в ОТП Банк. Там объяснили, что сельчанка попалась на удочку аферистов, и посоветовали обратиться в полицию.

Пострадавшая подала иск в суд, желая признать договор займа недействительным.

«Суд пришел к выводу о том, что банк незаконных действий при заключении договора займа и предоставлении по нему денежных средств не совершал, руководствовался и исходил из волеизъявления истца, подтвердившего действительность своих намерений путем введения СМС-кодов», - сообщили в пресс-службе Тамалинского районного суда.

В удовлетворении иска отказали. Возмещения материального ущерба пострадавшая может потребовать только у мошенников в рамках уголовного дела.

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