Россиян предупреждают об опасности стать дропперами

23.05.2025 | 12:01

Специалисты ВТБ выявили новую схему социальной инженерии - мошенники от имени сотрудников банков или госорганов убеждают собеседника передать им банковскую карту для ее «проверки». В результате жертва теряет не только собственные средства, но и становится невольным посредником в выводе денег других пострадавших (дроппером).

Мошенники звонят россиянам и под предлогом защиты от несанкционированных операций, оформления кредита или угрозы счету вынуждают назвать ПИН-код карты и передать ее саму подставному курьеру, который приезжает якобы для проверки подлинности карты, установки защиты или отвязки карты от счета. ПИН-код они просят озвучить в телефонной беседе, набрать на смартфоне или ввести на специальном сайте по ссылке. Далее мошенники снимают деньги жертвы через банкомат (используя полученный ПИН-код), а саму карту используют для обналичивания средств других пострадавших.

Таким образом, жертва и теряет деньги, и оказывается дроппером - посредником в преступной схеме.

«Мошенники играют на страхе людей, имитируя официальные организации - банки, правоохранительные органы. Их цель - заставить жертву добровольно отдать карту, чтобы максимально заработать. Важно понимать: когда вы передаете карту «курьеру банка» и сообщаете коды из SMS, вы не просто рискуете своими деньгами, а невольно становитесь звеном преступной схемы. Мошенники сознательно выбирают тактику, чтобы жертва, сама того не подозревая, участвовала в обналичивании средств других пострадавших. При компрометации банковской карты нужно немедленно заблокировать ее одним из способов: позвонить в контакт-центр банка или самостоятельно через онлайн-банк. Оперативное действие поможет предотвратить несанкционированное использование средств», - отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

Он добавил, что спрос на дропперов у мошенников остается стабильно высоким. «Банковский рынок активно работает для усложнения дропперской деятельности. Сейчас банки стали выявлять больше дропперов. Например, в 2024 году - более 148 тысяч дропперов, что в 5,5 раза больше, чем в 2023 году», - отметил Дмитрий Ревякин.