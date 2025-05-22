В Пензе пропал 66-летний Алексей Новиков

22.05.2025 | 07:42

Сотрудники полиции, родственники и волонтеры ищут 66-летнего жителя Пензы Алексея Александровича Новикова, пропавшего в среду, 21 мая.

Ориентировка на горожанина размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Алексей Новиков имеет рост 170 см, среднее телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза.

На нем были надеты светло-серая куртка, серые спортивные штаны, черные кроссовки, черная бейсболка.

Алексей Александрович дезориентирован и нуждается в медицинской помощи. Всех, кто знает что-либо о его местопребывании, просят позвонить по телефонам 8(800) 700-54-52 или 112.