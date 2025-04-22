Происшествия

Подросток из Кузнецка потерялся в центре Пензы

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В понедельник, 21 апреля, в Пензе в районе улицы Плеханова, недалеко от кафе, горожане заметили потерявшегося 16-летнего подростка. Прохожие сообщили о нем правоохранителям.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и побеседовали с юношей. Как выяснилось, он приехал в Пензу из Кузнецка на день рождения к другу.

Когда праздник окончился, парень обнаружил, что у него закончились деньги и добраться до дома не получится. Кроме того, в Пензе кузнечанин совсем не ориентировался.

«Сотрудники Росгвардии оперативно установили личность подростка, обеспечили его безопасность и передали коллегам из органов внутренних дел. Мальчик был спокоен, медицинская помощь ему не была нужна», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Полицейские связались с законными представителями подростка, а затем организовали его поездку домой.

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Источник — фото регионального управления Росгвардии
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