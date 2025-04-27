В Пензе пропал 80-летний Виктор Федотов

27.04.2025 | 15:52

Волонтеры и родственники разыскивают 80-летнего жителя Пензы Виктора Сергеевича Федотова. Пенсионер ушел из дома в субботу, 26 апреля, и до сих пор не вернулся.

Ориентировку на пропавшего распространило региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» 27 апреля.

Рост пензенца 170 сантиметров, телосложение худощавое. У Виктора Федотова короткие седые волосы и серые глаза.

В день исчезновения на мужчине были черно-белая рубашка в крупную клетку, черные брюки и того же цвета тапочки.

Волонтеры отметили, что пенсионер может быть дезориентирован.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.