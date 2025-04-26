Сетевое издание|18+|Суббота|26 апр 2025|11:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В Пензе разыскивают свидетелей наезда на пешехода

Печать
Telegram

Сотрудники полиции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося 29 марта в Пензе.

В 22:00 напротив дома № 41а на улице Рахманинова неустановленный водитель автомобиля допустил наезд на пешехода, после чего скрылся. Пешеход получил травмы.

«Убедительно просим свидетелей ДТП позвонить в управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04», - обратились к гражданам в ГАИ.

Также можно обратиться лично по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее в розыск были объявлены виновники 2 ДТП с участием электросамокатов, случившихся 4 апреля. В 10:00 напротив дома № 5 на улице Славы неустановленный самокатчик сбил 68-летнюю женщину и скрылся. А в 19:42 около отделения Центрального банка РФ (Кирова, 62) 2 пензячки, ехавшие на 1 самокате, врезались в 59-летнюю женщину с 70-летним мужчиной.

Обоими инцидентами занимаются не только сотрудники ГАИ, но и следователи.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте