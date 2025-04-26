В Пензе разыскивают свидетелей наезда на пешехода

26.04.2025 | 10:57

Сотрудники полиции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося 29 марта в Пензе.

В 22:00 напротив дома № 41а на улице Рахманинова неустановленный водитель автомобиля допустил наезд на пешехода, после чего скрылся. Пешеход получил травмы.

«Убедительно просим свидетелей ДТП позвонить в управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04», - обратились к гражданам в ГАИ.

Также можно обратиться лично по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее в розыск были объявлены виновники 2 ДТП с участием электросамокатов, случившихся 4 апреля. В 10:00 напротив дома № 5 на улице Славы неустановленный самокатчик сбил 68-летнюю женщину и скрылся. А в 19:42 около отделения Центрального банка РФ (Кирова, 62) 2 пензячки, ехавшие на 1 самокате, врезались в 59-летнюю женщину с 70-летним мужчиной.

Обоими инцидентами занимаются не только сотрудники ГАИ, но и следователи.