В пензенских школах стартует экзаменационная кампания

20.05.2025 | 11:56

В среду, 21 мая, в школах стартует экзаменационная кампания: девятиклассники сдадут ОГЭ по иностранному языку. Предмет выбрали 648 человек.

Основной период ОГЭ пройдет с 21 мая по 2 июля. Экзамены в этом году будут сдавать 13 445 человек: 12 814 - основной государственный, 631 выпускник с ограниченными возможностями здоровья - государственный выпускной.

21 мая будут работать 8 пунктов проведения экзаменов. В каждом организованы видеонаблюдение и работа общественных наблюдателей.

«Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 4 июня», - сообщили в областном минобре.

В 2025 году в тройку самых популярных предметов по выбору для сдачи ОГЭ после 9-го класса снова вошли обществознание, информатика и география. Последняя в списке вызывает у чиновников недоумение, ведь после 11-го класса этот предмет сдают всего 3,6% выпускников.