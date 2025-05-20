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Учеба

В пензенских школах стартует экзаменационная кампания

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В среду, 21 мая, в школах стартует экзаменационная кампания: девятиклассники сдадут ОГЭ по иностранному языку. Предмет выбрали 648 человек.

Основной период ОГЭ пройдет с 21 мая по 2 июля. Экзамены в этом году будут сдавать 13 445 человек: 12 814 - основной государственный, 631 выпускник с ограниченными возможностями здоровья - государственный выпускной.

21 мая будут работать 8 пунктов проведения экзаменов. В каждом организованы видеонаблюдение и работа общественных наблюдателей.

«Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 4 июня», - сообщили в областном минобре.

В 2025 году в тройку самых популярных предметов по выбору для сдачи ОГЭ после 9-го класса снова вошли обществознание, информатика и география. Последняя в списке вызывает у чиновников недоумение, ведь после 11-го класса этот предмет сдают всего 3,6% выпускников.

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