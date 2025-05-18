Пензенец лишился Renault после разговора с аферистом

18.05.2025 | 11:20

64-летний житель Пензы под угрозой того, что преступники лишат его сбережений, продал автомобиль Renault Sandero.

Горожанину позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и заявил, что мошенники пытаются снять со счета собеседника деньги. Чтобы остановить злоумышленников, пензенцу нужно продать свою машину.

Пенсионер поверил незнакомцу и продал иномарку, выручив за нее около 1,7 млн рублей. Эту сумму он перевел на «безопасный счет» и больше ее не увидел.

Позже пензенец догадался, что стал жертвой афериста, и обратился в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.