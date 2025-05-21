Почти 500 юных пензенцев проходят испытания по иностранному языку

21.05.2025 | 19:50

В Пензе 490 девятиклассников сдают ОГЭ по иностранному языку. Испытания проходят 21 и 22 мая.

Экзамен по иностранному языку состоит из 2 частей. На выполнение письменной отводится 120 минут, устной - 15 минут. Результат ОГЭ объявят не позднее 4 июня.

В областном центре действует 21 пункт ОГЭ. Они оборудованы видеокамерами, металлоискателями и средствами подавления сигналов подвижной связи.

Всего в Пензе в аттестации примут участие 5 829 девятиклассников, сообщили в управлении образования города.

«Стоит отметить, что иностранный язык не является самым популярным предметом. Наиболее востребованным у девятиклассников является география, которую выбирает примерно половина выпускников. На втором и третьем местах находятся информатика и обществознание», - рассказали в областном министерстве образования.