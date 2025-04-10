84-летняя жительница Заречного скончалась после ссоры с сыном

10.04.2025 | 20:18

52-летнего жителя Заречного подозревают в причинении смерти по неосторожности. Погибла его 84-летняя мать.

28 декабря мужчина и женщина находились дома, и между ними возник конфликт на бытовой почве.

Во время ссоры сын ударил мать рукой по голове. Она упала и ударилась головой о пол.

«От полученной травмы потерпевшая скончалась в конце марта», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.