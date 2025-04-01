Возле ночного клуба на Московской случилась драка

01.04.2025 | 12:13

Поздним вечером в понедельник, 31 марта, в центре Пензы случилась массовая драка. Инцидент произошел на улице Московской, возле ночного клуба.

На кадрах, выложенных в Сеть, видно, что в конфликте участвуют 7 парней и девушка. Несколько человек избивают одного, упавшего на брусчатку. Тех, кто пытается заступиться, оттаскивают.

Местные жители неоднократно жаловались на ночной клуб на Московской. Этот вопрос поднимали даже депутаты гордумы. Правонарушения там фиксируют регулярно.

«Опять на Московской, все как обычно», «Я помню подобные драки там в 98-м году. Место проклятое», - пишут горожане.

Один из пензенцев с иронией высказал иную точку зрения: «Нельзя закрывать такое замечательное место. Они тогда в нормальные места пойдут, скверну эту по городу понесут. Колотят друг друга, да и ладно. Все, кто туда идет, понимают, куда и зачем идут».

Конфликты среди посетителей увеселительного заведения стали настолько частыми, что о них даже не всегда сообщают правоохранителям. Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в УМВД России по Пензенской области, вызовов в связи с дракой по этому адресу не поступало.