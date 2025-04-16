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Происшествия

Дракой на Московской занялись полиция и прокуратура

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Правоохранительные и надзорные органы устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в центре Пензы вечером во вторник, 15 апреля.

Ранее стало известно, что на улице Московской учащийся колледжа 2007 года рождения сначала в арке дома № 40 жестоко избил проходившего мимо 43-летнего мужчину, а затем в районе фонтана затеял драку с молодым человеком, но получил отпор.

Дракой на Московской занялись полиция и прокуратура

Зачинщика конфликтов задержали сотрудники ОМОН «Страж» и полиции. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в УМВД России по Пензенской области, несовершеннолетнего доставили в отдел полиции и пригласили его законного представителя. Избитого в арке пензенца госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и личности всех участников инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», - добавили в пресс-службе ведомства.

Также проверку проводит прокуратура Ленинского района Пензы.

«Будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по предотвращению противоправного поведения несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - проинформировала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

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Источник — кадры «Типичная Пенза 18+»
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