Дракой на Московской занялись полиция и прокуратура

16.04.2025 | 13:26

Правоохранительные и надзорные органы устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в центре Пензы вечером во вторник, 15 апреля.

Ранее стало известно, что на улице Московской учащийся колледжа 2007 года рождения сначала в арке дома № 40 жестоко избил проходившего мимо 43-летнего мужчину, а затем в районе фонтана затеял драку с молодым человеком, но получил отпор.

Зачинщика конфликтов задержали сотрудники ОМОН «Страж» и полиции. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в УМВД России по Пензенской области, несовершеннолетнего доставили в отдел полиции и пригласили его законного представителя. Избитого в арке пензенца госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и личности всех участников инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», - добавили в пресс-службе ведомства.

Также проверку проводит прокуратура Ленинского района Пензы.

«Будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по предотвращению противоправного поведения несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - проинформировала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.