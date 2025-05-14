Криминал

Схема с посылкой: пензячка перевела аферистам более 6 млн рублей

Печать
Telegram

28-летняя пензячка продала две машины, набрала кредитов и перевела все деньги мошенникам. Она попалась на схему с посылкой.

Схема с посылкой: пензячка перевела аферистам более 6 млн рублей

В апреле женщине позвонил незнакомец, который представился курьером крупного маркетплейса.

«Сказал, что на мой адрес должны выслать посылку. Я не ждала никакой посылки, но все равно продиктовала ему код (якобы для получения заказа. - Прим. ред.), и далее наш разговор прекратился», - объяснила горожанка.

После этого с пензячкой связался якобы сотрудник ФСБ. Он сообщил, что ее данные стали известны мошенникам и теперь они могут оформить на женщину кредиты.

Поверив, местная жительница стала выполнять указания собеседника: она продала две машины, принадлежавшие ее семье, оформила на себя займы в трех банках, вложила личные накопления, а еще взяла в долг у родственников и знакомых и в общей сумме перевела более 6,2 млн рублей на продиктованные счета. В итоге все деньги ушли аферистам.

Схема с посылкой: пензячка перевела аферистам более 6 млн рублей

«Я подставила очень много людей, своих близких, друзей, на себя набрала кредитов. Я хочу вам сказать, чтобы вы не повторяли моих ошибок, сразу же обращались в полицию, а не переводили деньги», - обратилась к пензенцам горожанка.

Возбуждено уголовное дело.

Схема с посылкой: пензячка перевела аферистам более 6 млн рублей

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления», - сообщил следователь СУ УМВД России по г. Пензе Сергей Куприянов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте