Схема с посылкой: пензячка перевела аферистам более 6 млн рублей

14.05.2025 | 10:17

28-летняя пензячка продала две машины, набрала кредитов и перевела все деньги мошенникам. Она попалась на схему с посылкой.

В апреле женщине позвонил незнакомец, который представился курьером крупного маркетплейса.

«Сказал, что на мой адрес должны выслать посылку. Я не ждала никакой посылки, но все равно продиктовала ему код (якобы для получения заказа. - Прим. ред.), и далее наш разговор прекратился», - объяснила горожанка.

После этого с пензячкой связался якобы сотрудник ФСБ. Он сообщил, что ее данные стали известны мошенникам и теперь они могут оформить на женщину кредиты.

Поверив, местная жительница стала выполнять указания собеседника: она продала две машины, принадлежавшие ее семье, оформила на себя займы в трех банках, вложила личные накопления, а еще взяла в долг у родственников и знакомых и в общей сумме перевела более 6,2 млн рублей на продиктованные счета. В итоге все деньги ушли аферистам.

«Я подставила очень много людей, своих близких, друзей, на себя набрала кредитов. Я хочу вам сказать, чтобы вы не повторяли моих ошибок, сразу же обращались в полицию, а не переводили деньги», - обратилась к пензенцам горожанка.

Возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления», - сообщил следователь СУ УМВД России по г. Пензе Сергей Куприянов.