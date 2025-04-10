Сетевое издание|18+|Четверг|10 апр 2025|14:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Камешкирском районе похитители деревьев выкопали в лесу 153 липы

Печать
Telegram

В Камешкирском районе браконьеры выкопали 153 липы. Это обнаружили сотрудники Камешкирско-Порзовского участкового лесничества во вторник, 8 апреля.

«Общий объем деревьев - 26 кубических метров. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 336 803 рубля», - рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

О случившемся сообщили в полицию, и правоохранители оперативно установили виновных. Как выяснилось, охотники за деревьями прибыли из другого региона.

Липа является одним из самых популярных растений на городских улицах. Выкопанные деревья также предназначались для озеленения.

Это не первый случай кражи деревьев из пензенских лесов жителями других регионов. В 2021 году и в I квартале 2022-го лесные инспекторы выявили 13 подобных фактов. Ущерб оценили в 384 413 рублей.

В октябре 2022 года 32-летний житель Саратовской области приехал в Пензенскую область и привез рабочих. В Городищенском районе они выкопали и приготовили для перевозки 107 лип. Браконьеров обнаружили государственные лесные инспекторы, саратовца задержали. Выяснилось, что похищение деревьев - его бизнес, за который он ранее уже привлекался к ответственности.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минлесхоза
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте