В Камешкирском районе похитители деревьев выкопали в лесу 153 липы

10.04.2025 | 09:49

В Камешкирском районе браконьеры выкопали 153 липы. Это обнаружили сотрудники Камешкирско-Порзовского участкового лесничества во вторник, 8 апреля.

«Общий объем деревьев - 26 кубических метров. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 336 803 рубля», - рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

О случившемся сообщили в полицию, и правоохранители оперативно установили виновных. Как выяснилось, охотники за деревьями прибыли из другого региона.

Липа является одним из самых популярных растений на городских улицах. Выкопанные деревья также предназначались для озеленения.

Это не первый случай кражи деревьев из пензенских лесов жителями других регионов. В 2021 году и в I квартале 2022-го лесные инспекторы выявили 13 подобных фактов. Ущерб оценили в 384 413 рублей.

В октябре 2022 года 32-летний житель Саратовской области приехал в Пензенскую область и привез рабочих. В Городищенском районе они выкопали и приготовили для перевозки 107 лип. Браконьеров обнаружили государственные лесные инспекторы, саратовца задержали. Выяснилось, что похищение деревьев - его бизнес, за который он ранее уже привлекался к ответственности.