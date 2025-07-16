Пензенец пытался заработать на обещании дать взятку сотрудникам СКР

16.07.2025 | 14:21

36-летний житель Пензы попытался заработать на обещаниях содействовать в прекращении уголовного преследования и теперь проведет несколько лет в колонии.

В конце февраля мужчине стало известно, что его знакомый является свидетелем по уголовному делу о мошенничестве. Злоумышленник стал писать ему, звонить, общаться лично и в итоге убедил, что того на самом деле планируют привлечь к ответственности. Пензенец сообщил, что за взятку в 1 800 000 рублей должностным лицам областного управления следственного комитета якобы можно прекратить уголовное преследование и отделаться судебным штрафом. Деньги он вызвался передать сам, собираясь потратить их.

Свидетель поверил и перевел на счет злоумышленника 300 000 рублей. Вторую часть суммы - 1 500 000 - он передавал, действуя в рамках оперативно-разыскного мероприятия «Оперативный эксперимент».

26 марта мошенник получил от знакомого 10 000 рублей и муляж общим номиналом 1 490 000 рублей, и его тут же задержали сотрудники ФСБ.

Пензенец признал вину.

«Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, гуманитарную деятельность, связанную с оказанием помощи участникам СВО, состояние его здоровья», - сообщили в Железнодорожном районном суде.

В то же время в действиях пензенца был установлен рецидив: у него уже есть судимость за мошенничество.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.