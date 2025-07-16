Криминал

В Спасске арестован предполагаемый виновник ДТП с 2 погибшими

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В среду, 16 июля, в Спасске избрали меру пресечения водителю, которого обвиняют в смертельном ДТП, случившемся 13-го числа.

По предварительным данным ГАИ, в 16:45 на 491-м километре трассы М-5, вблизи села Веденяпино, столкнулись 4 автомобиля:

- Kia Sorento с водителем 1998 года рождения;

- Nissan Tiida под управлением мужчины 1967 года рождения;

- Scania с шофером 1975 года рождения;

- Haval, которым управлял мужчина 1972 года рождения.

В результате водитель Nissan и ехавшая с ним 56-летняя женщина от полученных травм скончались на месте ДТП. Мужчину, управлявшего автомобилем Kia Sorento, и находившегося в салоне 32-летнего пассажира госпитализировали.

Следствие установило, что именно водитель Kia - гражданин Кыргызской Республики - выехал на встречную полосу, где врезался в Nissan, который от удара отбросило в Scania и Haval.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело. В процессе выяснили, что срок его миграционного учета истек 21 июня, разрешения на работу в России у него нет, а супруга с малолетними детьми находятся за пределами РФ.

«Поскольку, оставаясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда и иная, более мягкая мера пресечения, в том числе и домашний арест, не может надлежащим образом обеспечить его явку к следователю и не исключает возможность выезда за пределы Российской Федерации по основному месту жительства, суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав гражданину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - сообщили в Спасском районном суде.

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Источник — фото ГАИ
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